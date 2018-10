Carpi, Castori: "Impossibile riaprire il match, troppe interruzioni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabrizio Castori, allenatore del Carpi, è intervenuto al termine del match perso contro l'Ascoli. Ecco le sue parole in conferenza stampa e riportate dal sito ufficiale del club: "Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, questa sconfitta ci lascia l’amaro in bocca perché si poteva e si doveva almeno pareggiare. La partita è stata molto equilibrata, non si è visto un grande calcio ma è stata determinata da un contropiede che non dovevamo concedere. L’ultima mezz’ora spezzettata? Stendo un velo pietoso su questa cosa, non voglio fare polemiche. Dopo il gol è stato impossibile riaprire la partita per le continue perdite di tempo e interruzioni. Ma possiamo fare meglio e abbiamo fatto meglio in altre circostanze”.