Carpi, Castori: "Partita difficile, ma mi aspetto passi avanti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Carpi Fabrizio Castori in conferenza stampa ha parlato del ritorno a Ascoli, piazza a cui è legato da un grande affetto dopo averci lavorato a lungo: “Torno a casa ed è sempre un'emozione, ma ormai sono abbastanza vaccinato.Quando sono tornato da avversario, così come a Carpi, Cesena e Lanciano, ho sempre ricevute accoglienze speciali che per me sono una gratificazione, le considero un premio alla carriera. Detto questo, c’è una partita molto importante per noi contro una squadra importante, una società ambiziosa e una tifoseria fantastica. Sarà una partita difficile, ma sono convinto che sapremo rispondere a queste difficoltà. Abbiamo approfittato della sosta per lavorare molto sull'aspetto fisico, per trovare la brillantezza necessaria per il cambio di passo che ci è mancato nelle ultime gare.Domani mi aspetto un passo in avanti, anche se penso che saremo al top dopo la prossima sosta, contro il Palermo. - continua Castori come riporta il sito del club biancorosso – Lasagna in Nazionale è una soddisfazione e un premio per il lavoro del Carpi. Da quella squadra sono arrivati in Nazionale anche Inglese e poi Verdi, altri giocano in Serie A. Significa che si era lavorato bene e che Cristiano Giuntoli ci aveva visto giusto. Kevin ci ha dato una grande soddisfazione”.