Carpi, Castori: "Pochi concetti fondamentali per ridare fiducia al gruppo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il neo tecnico del Carpi Fabrizio Castori ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida contro Il Brescia, altro club che da poco ha cambiato guida tecnica: “Ho trovato una squadra ben allenata anche se chiaramente serve il riscontro del campo, in questi tre giorni abbiamo lavorato sui miei principi per far recuperare certezze alla squadra. Il calcio è una cosa semplice, per ridare fiducia ai giocatori in questo momento serve dar loro pochi concetti fondamentali perché dare loro troppi input rischierebbe di creare solo confusione. Il Brescia ha una squadra molto forte con tante individualità, ma dobbiamo sviluppare i nostri concetti per essere artefici del nostro destino in campo. Dobbiamo concentrarci solo su noi stessi, senza guardare indietro. - continua Castori come riporta il sito del Carpi - Il gruppo per me è uno solo, è normale che al momento conosco meglio qualcuno e meno altri, ma col tempo conoscerò tutti a fondo. Machach? L'avevamo già visionato quando eravamo in Serie A, può essere una pedina importante, ma chiaramente non è pronto per domani essendosi riaggregato al gruppo da poco. Tifosi? Mi fa piacere che il mio ritorno abbia portato entusiasmo nella tifoseria, l’ambiente positivo può essere solo d’aiuto alla squadra. So che domani i tifosi ci accompagneranno per tutta la partita, noi dovremo essere bravi a meritarci il loro sostegno”.