L'edizione sannita del quotidiano Il Mattino fa il punto sul Carpi, squadra che domani sfiderà il Benevento in terra emiliana. Si è ristabilito l'attaccante Andrea Arrighini, rientrato in gruppo dopo tre allenamenti differenziati nei primi giorni della settimana. Un recupero importante perché Castori dovrà già rinunciare a Benjamin Mokulu, squalificato dal giudice sportivo per una giornata.