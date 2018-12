Fabrizio Castori

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Vittoria di capitale importanza per il Carpi di Fabrizio Castori, che stende per 3-2 la Salernitana e si porta ad un punto dalla zona salvezza. Al termine degli intensi novanta minuti del "Cabassi" il tecnico degli emiliani ha commentato con grande soddisfazione il successo in sala stampa. Queste le sue dichiarazioni raccolte da CarpiCalcioNews: "Una vittoria che serviva come il pane. Successo fondamentale, oggi contava solo vincere. Dopo due buone prestazioni con Lecce e Pescara i tre punti hanno fatto bene al morale della squadra. Siamo in crescita con il livello di gioco e qui era da marzo che non vincevamo. Sono punti fondamentali ottenuti da una buona prestazione. La sofferenza finale? Non siamo fenomeni, loro non avevano nulla da perdere e Djuric in attacco è difficilissimo da marcare. Normale che loro con tre attaccanti e due esterni offensivi ci hanno messo in difficoltà. C’è anche l’avversario in campo. Machach? Nel momento in cui aveva acquisito una forma buona io l’ho messo in campo. Qui funziona così, gioca chi sta bene. Lui ha delle caratteristiche di squilibrio cosa che alla squadra manca. La sua tecnica da ai compagni la possibilità di risalire o rifiatare".