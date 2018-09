Carpi, Chezzi: "I ragazzi danno il massimo, i risultati arriveranno"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il tecnico del Carpi Marcello Chezzi nella serata di ieri, durante la Notte Biancorossa, ha parlato ai tifosi rassicurandoli in ottica futura: “Sono due mesi che lavoriamo duramente e sono sicuro che i risultati arriveranno. Sabato ho visto una squadra che ha bagnato la maglietta contro la prima in classifica e mi ha fatto piacere che il pubblico abbia applaudito capendo che i ragazzi danno il massimo. - riporta Il Resto del Carlino - Serve lo spirito Carpi per fare l'ennesimo miracolo”.