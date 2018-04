Carpi, Colombi: "Obiettivo 50 punti, poi proveremo a fare altro"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Simone Colombi, portiere del Carpi, ha parlato questo pomeriggio in conferenza stampa. "13 clean-sheet finora? Sono numeri importanti, da condividere con la squadra a testimonianza che la fase difensiva è stata spesso molto positiva ad esclusione di quelle 3-4 partite dove abbiamo subito troppi gol. Ma quello che conta alla fine sono i punti e quelli ci stanno dando ragione testimoniando il buon lavoro fatto fin qui. Dopo i tanti cambiamenti estivi l’obiettivo primario sono sempre stati i 50 punti e la salvezza. Quando avremo tagliato quota 50, proveremo a fare qualcosa in più e a diventare i rompiscatole della parte finale di stagione. Siamo consapevoli della nostra forza ma anche di quella delle avversarie. Abbiamo vissuto tante difficoltà quest’anno, ci siamo presi punti difficili in partite difficilissime. Ultimamente siamo stati bravi a vincere gli scontri diretti con Pescara, Pro Vercelli e Ternana, è importante perché sappiamo che il calendario nella parte finale è molto difficile. Ad Ascoli sappiamo che sarà difficile, difficilissimo, in un ambiente caldissimo. Loro stanno lottando e cercheranno di far valere il fattore campo sotto la spinta del pubblico. Ma noi andremo là per vincere, come abbiamo sempre fatto”, le parole do Colombi.