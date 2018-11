Carpi, Colombi: "Siamo vivi, da oggi comincia un nuovo campionato"

La Lazio risale la china, schianta la SPAL e comunque vada a Udine fra poche ore resta in zona Champions. Un successo netto per i ragazzi di Simone Inzaghi, che erano chiamati a una reazione dopo il brutto ko casalingo contro l'Inter. Ci si aspettava una vittoria convincente, è arrivata....

Da ultima scelta a trascinatore: Cataldi rinasce alla 50esima in Serie A

Lazzari si mette in mostra davanti a Lotito. È ormai pronto al grande salto

Doppio Belotti, due a zero del Torino alla Sampdoria

Toro straripante, 2-0 all'intervallo. Samp in difficoltà

Parma, Siligardi al 45': "Ci stiamo provando in tutti i modi, serve cinismo"

Parma, Sepe: "Non sono due punti persi ma uno guadagnato"

Le pagelle della Samp - Difesa horror, attacco non pervenuto

Zero gol, zero spettacolo, un rosso. Il Parma limita i danni contro il Frosinone

Le pagelle del Parma - Epic fail di Stulac, Sepe in versione Superman

Bologna-Atalanta, le formazioni ufficiali. C'è Barrow, Zapata in panchina

Le pagelle del Frosinone - Campbell spento, Ciano non mantiene le promesse

Queste le dichiarazioni di Simone Colombi, portiere del Carpi, ai microfoni di Dazn dopo il pareggio dello Scida contro il Crotone. "E' una grande prestazione di tutta la squadra dopo una settimana impegnativa, la speranza che sia iniziato oggi un nuovo campionato. Siamo vivi, vogliamo salvarci e nessuno ha mollato. Sono contento, le mie parate hanno portato un punto. Il nostro campionato è in salita ma noi siamo capaci ad arrampicarci".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy