Carpi, Concas: "Grande partita, peccato non aver vinto"

Le dichiarazioni di Fabio Concas dopo Carpi-Benevento 2-2: “E’ stata una partita davvero combattuta. Nonostante fossimo andati sotto 2-0 siamo stati bravi a riaprirla, non abbiamo mollato niente, c’è stata una bella reazione e abbiamo avuto la forza per accorciare e poi, anche grazie ai cambi, l’abbiamo ripresa. Sono felice anche per Vano, Machach e Di Noia. Rimontare due gol a questo Benevento non era da tutti”.

“Il gol lo dedico a mio figlio che ieri ha fatto 7 anni. Mi avevo chiesto un gol come regalo di compleanno e gliel’ho fatto”.

“Siamo contenti perchè la strada è giusta, purtroppo non sono arrivati i 3 punti ma continuando così arriveranno presto. Abbiamo tutti voglia di toglierci da quella brutta zona di classifica”.

“Gaetano (Letizia, ndr)? Con lui c’è un rapporto che va oltre il campo, nemici in campo ma fuori fratelli”.

“Avevo sensazioni positive prima di questa partita, i ragazzi hanno fatto tutti una grande partita dal primo all’ultimo. Peccato non aver vinto, ma testa a Padova”.

“Vano? Non molla mai, è alla prima esperienza in B a 27 anni e sono davvero felice per lui. Spero sia il primo gol di una lunga serie”.