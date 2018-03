Carpi, Concas: "Pro Vercelli il peggior avversario in questo momento"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A tre giorni dal match di campionato contro la Pro Vercelli Fabio Concas, centrocampista del Carpi, ha parlato in conferenza stampa. Ecco quanto riportato dal sito ufficiale del club emiliano: “Rispetto alla prima parte di stagione, in cui ho dovuto fare i conti con diversi infortuni, ora sto molto meglio e gli spezzoni di gara che sto giocando mi aiutano a ritrovare il ritmo-partita. A Pescara abbiamo messo un tassello per arrivare a 50 punti, che resta il nostro obiettivo. Era normale soffrire nel finale di partita contro una squadra che voleva rifarsi dai quattro gol subiti in casa solo tre giorni prima col Parma. La classifica? E’ corta, non dobbiamo abbassare la guardia per tenere a distanza chi ci sta dietro. Nelle prossime quattro partite giocheremo tre volte in casa. La trasferta di Palermo e le gare contro Pro Vercelli, Ternana e il recupero contro il Venezia ci diranno “cosa potremo fare da grandi. Adesso è meglio pensare solo alla gara con la Pro Vercelli, che è la peggior avversaria ci potesse capitare in questo momento: vengono da sette risultati utili consecutivi e verranno qui a dare battaglia. Dobbiamo stare molto attenti, purtroppo questo campionato ha già mostrato che possiamo perdere anche contro squadre che sono dietro di noi di molti punti. Ma non sarà facile nemmeno per loro perchè vedo un bello spirito nel nostro gruppo e quando vinci in trasferta, come a Pescara, tutto va meglio