Carpi, Di Noia: "Avremmo meritato un altro risultato”

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Le dichiarazioni di Giovanni Di Noia al termine di Carpi-Cittadella 0-1:

“Oggi non ci è mancato solo il gol ma anche i tre punti perchè con la prestazione che abbiamo fatto il successo sarebbe stato il giusto premio per i sacrifici fatti. Purtroppo abbiamo preso un altro gol da palla inattiva e dobbiamo cercare di lavorare il più possibile su questo. Non possiamo andare avanti così, è già la seconda partita che prendiamo gol in questo modo”.

“Avevamo preparato bene la partita e in campo non abbiamo rischiato praticamente nulla. Il gol ci ha messo ko e abbiamo sbagliato delle occasioni clamorose che in questo campionato prima o poi paghi”.

“Adesso abbiamo una settimana in più per preparare la partita col Verona e cercare di limitare questi errori che ci hanno condannato finora”.

“Fisicamente stiamo bene, il grande lavoro che facciamo in settimana si fa sentire fino ai minuti finali. Purtroppo oggi l’unica cosa che ci manca sono i punti”.