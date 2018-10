Carpi, domenica di riposo: ripresa fissata per lunedì pomeriggio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La settimana senza gare ufficiali del Carpi si è chiusa sabato 13, quando il gruppo è sceso in campo in mattinata per una seduta aperta da un riscaldamento tecnico e proseguita con esercitazioni sulla rapidità, partite a tema e una partita finale. Piu prosegue con terapie e palestra, Pasotti ha svolto un allenamento differenziato sul campo, mentre Pezzi è rientrato in gruppo. Buongiorno ancora assente per la convocazione azzurra. La ripresa degli allenamenti è fissata per lunedì 15 alle ore 15.