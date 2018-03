Carpi, i convocati per il Pescara: out Nzola per scelta tecnica

© foto di Giuseppe Scialla

Sono 23 i biancorossi partiti questo pomeriggio alla volta di Pescara, dove domani va in scena Pescara-Carpi (stadio Adriatico-Cornacchia ore 18, info biglietti). Indisponibili gli infortunati Niccolò Belloni e Jerry Mbakogu, non convocati Nzola e Saber per scelta tecnica. Tornano a disposizione Ligi (dalla squalifica) e Brosco.

PORTIERI

1 Serraiocco, 12 Brunelli, 22 Colombi

DIFENSORI

3 Capela, 4 Sabbione, 13 Poli, 14 Ligi, 17 Di Chiara, 20 Bittante, 23 Brosco, 25 Pachonik, 26 Calapai

CENTROCAMPISTI

5 Verna, 7 Concas, 8 Giorico, 16 Garritano, 18 Palumbo, 19 Pasciuti, 21 Saric, 24 Mbaye, 27 Jelenic

ATTACCANTI

9 Malcore, 11 Melchiorri