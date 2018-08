Carpi, idea Reno Wilmots per il centrocampo

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Carpi è alla caccia di una pedina per rinforzare il centrocampo e guarda con interesse all'ex Avellino Reno Wilmots, classe '97, attualmente svincolato. Potrebbe essere il belga il colpo last minute degli emiliani che, come riporta la Gazzetta di Modena, lavorano anche su due uscite: Giorico, sempre più vicino all'Albinoleffe, e Machach, per cui si valutano le piste estere.