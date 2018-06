Carpi, in tre potrebbero salutare: Giorico, Saber e Nzola

© foto di Federico Gaetano

Il Carpi in estate potrebbe salutare tre calciatori su cui la scorsa estate aveva scommesso investendo 1,5 milioni di euro. Si tratta dei centrocampisti Daniele Giorico, classe '92, e Saber Hraiech, classe '95, e dell'attaccante M'Bala Nzola, classe '96, come riporta Il Resto del Carlino. I tre hanno deluso le attese, nonostante un buon inizio e per questo potrebbero essere girati altrove, con il solo regista che potrebbe restare in Emilia e avere una seconda chance.