Carpi, Jelenic: "Volevamo vincere a tutti i costi con il Padova"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il match contro il Padova, l'esterno del Carpi Enej Jelenic ha parlato ai microfoni della stampa: "Volevamo vincere a tutti i costi contro un Padova che lotta con noi per salvarsi. Il mister ci ha detto di aggredire alto da subito e, alla fine, il risultato è arrivato. Questa vittoria ci dà tantissima fiducia, ma avremo altre partite importanti. Il gol? Mi sono inserito a destra, Concas mi ha dato una gran palla, ho tirato forte e il portiere non è riuscito a bloccarla. Non ho esultato per il mio passato qui, dove ho ancora tanti amici. A Padova sono arrivato ragazzo e ho fatto i primi passi da professionista, quindi mi sembrava giusto non esultare. Il tabù-vittoria al Cabassi? Non deve diventare un’ossessione. Contro il Lecce dobbiamo giocare con la testa libera".