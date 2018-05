Carpi, Mbakogu pronto a trasferirsi al Leeds per 3,5 milioni di euro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riferisce GazzaMercato.it, sarebbe praticamente conclusa la trattativa che dovrebbe vedere Jerry Mbakogu, attaccante del Carpi, trasferirsi in Inghilterra per vestire la maglia del Leeds United. La squadra britannica, attualmente in Championship (la B inglese) verserà 3,5 milioni di euro alla società emiliana per il riscatto, mentre il nigeriano - di passaporto italiano - firmerà un contratto fino al 2022.