Carpi, per l'attacco spunta anche Diaw dell'Entella

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Modena il Carpi avrebbe messo nel mirino, fra gli altri, l'attaccante Davide Diaw, classe '92, della Virtus Entella per rinforzare il proprio reparto offensivo. Un affare non facile vista la concorrenza per il calciatore e la volontà dei liguri di tenerlo con sé.