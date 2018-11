Carpi, per la mediana spunta Gustafson

Il Carpi guarda a gennaio, alla riapertura del mercato, per rinforzare la rosa a disposizione di Castori e andare alla caccia della salvezza. Per la linea mediana sono già quattro gli obiettivi degli emiliani: l'ex Lorenzo Lollo dell'Empoli, Fabio Depaoli del ChievoVerona e Stephane Omeonga del Genoa a cui si è aggiunto nelle ultime ore Samuel Gustafson dell'Hellas Verona. Lo svedese, di proprietà del Torino, in Veneto ha trovato poco spazio e a gennaio potrebbe cambiare aria per trovare un maggiore minutaggio con il Carpi pronto ad approfittarne. Lo riporta Il Resto del Carlino.