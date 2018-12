Carpi, Pezzi: "Buon momento. Salernitana? Può fare di tutto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da Carpi arrivano alcune dichiarazioni di Enrico Pezzi, difensore della formazione di mister Castori, in vista della gara contro la Salernitana (carpicalcionews.it): "Veniamo da un momento positivo sotto tanti aspetti, nonostante le ultime due sconfitte in cui abbiamo comunque limitato molto gli avversari, forse anche più di altre squadre. Siamo sfortunati purtroppo, ma continuiamo a seguire le indicazioni del mister puntando sul migliorare dove ancora commettiamo errori. Fare gol alla prima occasione ci da morale e finora non ci è successo. Alla lunga diventa pesante e se subiamo gol facciamo fatica a ribaltare la situazione. A livello fisico terminiamo sempre meglio dell’avversario, quindi la strada resta quella giusta. I gol subiti? Dobbiamo sicuramente ridurre questo numero, il lavoro ci deve portare ad essere più compatti e magari anche fare qualche urlo in più in campo quando commettiamo un errore. La Salernitana? E' una squadra che può fare di tutto, avere una giornata negativa o vincere con la prima in classifica. Saranno vogliosi di riscatto e di regalare al suo pubblico un risultato positivo. Diamo attenzione alle indicazioni settimanali del mister, perchè giocheremo contro una formazione meno attrezzata di Pescara e Lecce e con le nostre recenti prestazioni possiamo portare a casa dei punti"