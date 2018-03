Carpi, Scala: "Stagione positiva. Cabassi? Lavoriamo per restarci"

Il direttore generale del Carpi Matteo Scala ha parlato a TRC del momento in casa biancorossa, del futuro dello stadio e della sfida al Cesena: “Siamo molto contenti per come sta andando la stagione, l'obiettivo è la salvezza e la crescita della squadra su cui bisogna lavorare ancora tanto. In questo mese giocheremo molto e ci alleneremo poco, ma speriamo di non pagare troppo questa situazione in ottica salvezza visto che dietro nessuno molla. Cabassi? L'anno prossimo non sarà più a norma per la Serie B, visto che c'è una legge che obbliga ad abbattere i velodromi, ma da noi ci sono strutture che non si possono abbattere e per questo stiamo lavorando a un progetto per poter giocare ancora un anno in deroga facendo a meno solo di quelle strutture che non hanno edifici all'interno, una cosa non facile e una spesa importante. Vogliamo continuare a giocare a Carpi e se sarà fattibile lo faremo. - continua Scala – Bilancio? Noi abbiamo entrate fra sponsor e bacino d'utenza che arrivano al massimo a 4,5 milioni e ne servono altri 8 per fare una stagione dignitosa. La scorsa estate abbiamo incassato 13 milioni, ma abbiamo comprato diversi giocatori per permettere al club di avere un patrimonio da sfruttare. Castori? È una persona che resterà sempre nei nostri cuori, siamo felici di vederlo anche se sarà una gara molto difficile, uno spareggio salvezza da non perdere”.