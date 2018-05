Carpi, si pensa al ritorno di Molina a centrocampo

© foto di Federico Gaetano

Il Carpi starebbe pensando di riportare Salvatore Molina esterno di centrocampo classe '92 in biancorosso nella prossima stagione. Il calciatore, che nell'ultima stagione ha vestito la maglia dell'Avellino, per la Gazzetta di Modena è uno dei principali obiettivi di mercato del club emiliano che presto potrebbe discuterne con l'Atalanta proprietaria del cartellino. Molina ha già giocato per sei mesi al Carpi conquistando la promozione in Serie A nel 2014-15.