Carpi, Stefanelli: "Crediamo in questo gruppo. Tifosi fondamentali"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

A margine della festa per la presentazione del nuovo Carpi il dg emiliano Stefano Stefanelli ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato da Il Resto del Carlino: "Il mercato è chiuso, il gruppo rimarrà così fino a gennaio, siamo in tanti e crediamo in questa squadra. Possibili nuovi innesti? Non credo che toccheremo la rosa venga toccata nemmeno in uscita, salvo che non succeda qualcosa di particolare o che non venga riaperto il mercato se ci saranno dei ripescaggi. I tifosi? L'aiuto di tutta la città sia fondamentale per noi, specialmente dopo un inizio così difficile. Dovremo rispondere sul campo. Una B così difficile con piazze così importanti va affrontata stando tutti uniti.