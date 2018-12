Carpi, Stefanelli su Colombi: “Espulsione ingiusta e inspiegabile"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Con Fabrizio Castori in silenzio stampa a parlare in casa Carpi è stato il direttore generale Stefano Stefanelli che ha dovuto analizzare l’ennesima sconfitta casalinga della stagione: “Vengo in rappresentanza della squadra per stemperare il clima di nervosismo creatosi nel finale di partita a causa di alcune decisioni del direttore di gara tra cui l’espulsione di Colombi. un’espulsione inspiegabile e ingiusta visto che il ragazzo ha protestato, ma non in maniera eccessiva. - continua Stefanelli come riporta Parlandodisport.it - Detto questo è riduttivo soffermarsi sull’arbitraggio per analizzare questa sconfitta. La squadra lavora intensamente per migliorarsi, ma sul loro gol l’errore della nostra difesa è evidente e lo paghiamo a caro prezzo uscendo dal campo senza punti nonostante per lunghi tratti la partita è stata equilibrata nonostante di fronte avessimo una grande come il Lecce. Dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare sodo per uscire da questo periodo”.