Il Carpi pensa al futuro. È in corso infatti una trattativa con Davide Lorusso del Trastevere, attaccante classe 1996 che ha conquistato tutti in Serie D con la maglia della squadra romana, segnando ben 22 gol in stagione. Il Carpi, nonostante l'interesse di diverse squadre di Serie B, si vuole portare avanti ed è in contatto con l'entourage del giocatore. Lo riporta Gianlucadimarzio.com.