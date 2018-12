© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' un Carpi alla ricerca di nuove certezze quello che si appresta ad affrontare la sessione invernale di mercato. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, infatti, il club emiliano avrebbe già identificato tre pedine per il rilancio della squadra di Fabrizio Castori nella seconda metà di stagione. Si tratta di Emanuele Calaiò e Gianni Munari del Parma, oltre a Daniele Cacia, attualmente in Serie C col Novara.