© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Al termine del successo per 3-2 del Carpi sulla Salernitana è intervenuto ai microfoni di Dazn l'attaccante biancorosso Michele Vano, autore del terzo gol: "Avevo tanta voglia, a Padova avevo fatto bene. Speriamo che il mister mi dia altre opportunità. Dobbiamo guardare partita dopo partita, cerchiamo di far bene le prossime tre partite prima della pausa. Dobbiamo migliorare tanto, ma possiamo farcela, sono fiducioso. Ci siamo abbassati tanto nel finale, per fortuna abbiamo vinto. In settimana faremo di tutto per migliorare sul possesso palla".