Carpi, Vano: "La gioia per il primo gol in Serie B è indescrivibile"

Le dichiarazioni di Michele Vano dopo Carpi-Benevento 2-2, riagguantata grazie al suo primo gol in carriera in Serie B:

“Arrighini è stato bravo a metterla, mi ha servito una grande palla sulla quale mi sono detto: ci devo arrivare. Ho calciato ed è andata bene”.

“Non abbiamo mai mollato, neanche sotto 2-0. E’ stato bravo Concas a riaprire la partita poi nel finale abbiamo trovato il pareggio”.

“La dedica è per la mia ragazza e la mia famiglia che mi sostiene sempre”.

“Dopo Palermo ci siamo trovati e ci siamo detti che dovevamo ripartite, che doveva iniziare un nuovo campionato per noi. Già a Crotone abbiamo fatto una buona partita, oggi abbiamo dato continuità riprendendo una partita difficile dopo che avevamo fatto cose interessanti già nel primo tempo. Adesso dobbiamo continuare e iniziare anche a vincere qualche partita”.

“Quando sono entrato mi sono detto solo che avrei dovuto dare il meglio e che sarei dovuto uscire dal campo dopo aver dato tutto. La squadra ha reagito alla grande, sono entrati bene anche Machach e Di Noia e per fortuna abbiamo pareggiato questa partita”.

“Vedere tutta la panchina in campo a festeggiare il mio gol è stata una gioia indescrivibile, è il mio primo gol in Serie B e qualche anno fa non avrei mai pensato di trovarmi in questo campionato. Ora che ci sono penso a giocarmi tutte le mie carte”.

“Non immaginavo di poter far parte di questa squadra, mi hanno dato fiducia, devo ringraziare la società e il mister e devo ripagarli”.