Casertana, Alfageme smentisce le voci sull'Avellino

© foto di Giuseppe Scialla

In merito alle voci che volevano l'Avellino interessato all'acquisto di Luis Alfageme il diretto interessato, attualmente in forza alla Casertana, attraverso i social ha smentito seccamente l'intenzione di cambiare casacca: “Io sono una persona di parola!!!...se mai un giorno dovessi decidere di lasciare questi colori e questa città sarà solo per tornare della mia famiglia".