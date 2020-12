Caso Cosenza-Salernitana, il club calabrese ha già presentato ricorso

Continua la querelle in merito alla mancata omologazione del risultato di Cosenza-Salernitana, match dello scorso turno di Serie B terminato 0-1 per i campani e finito sub iudice per un errore al momento di una sostituzione del club calabrese. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il club del presidente Guarascio, in attesa degli atti, ha comunque presentato ricorso e lo integrerà una volta ricevuta tutta la documentazione. Il Cosenza, infatti, punta a dimostrare l’errore tecnico, sostenendo che Ba non sarebbe dovuto essere ammonito: il secondo giallo pochi minuti dopo ha infatti inciso sul risultato.