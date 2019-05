Caso Palermo: tre ipotesi per il futuro dei rosanero e della Serie B

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

I play off di Serie B si giocheranno regolarmente, nonostante la decisione sull’appello del Palermo per la retrocessione in Serie C decisa in primo grado si conoscerà soltanto il 23 o 24 maggio. Lo ha deciso la Corte Federale d’Appello nella giornata di oggi facendo segnare un punto a proprio favore alla Lega B che aveva deciso di tirare dritto. Fare ipotesi su quanto succederà da qui in avanti è alquanto arduo perché sono diverse le ipotesi in ballo.

La prima è che in appello al Palermo venga restituito il terzo posto in classifica ribaltando così totalmente la decisione in primo grado. Una tale decisione renderebbe vano il primo turno di play off che si giocheranno domani e dopodomani (oltre che l'andata delle semifinali che si giocheranno 21 e 22 maggio), facendo piombare la Serie B nel caos più totale con la griglia da riscrivere totalmente. In questo caso il Perugia che si ritroverebbe fuori (magari dopo aver passato il turno) ed Hellas, Spezia e Cittadella che si troverebbero a giocare il primo turno degli spareggi promozione contro avversarie diverse. Questa è l’ipotesi meno probabile, ma pur sempre possibile, e rischierebbe di aprire nuovi fronti sul piano dei tribunali sportivi e non.

La seconda ipotesi è che invece il Palermo venga riammesso in Serie B, ma con una forte penalità che lo farebbe scivolare fuori dalla zona play off. Una soluzione di mezzo che non accontenterebbe del tutto i rosanero, che comunque salverebbero la categoria, e non toccherebbe i play off che potrebbero continuare in maniera regolare. Si riaprirebbe però la questione legata alle retrocessioni con i play out – attualmente annullati – che tornerebbero in auge per decidere la quarta retrocessa.

La terza ipotesi è che in Corte d’Appello venga confermata la Serie C per il Palermo. In questo caso non cambierebbe nulla e resterebbe aperta solo la questione play out.