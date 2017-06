Catania, idea Arma per l'attacco

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Secondo quanto riportato da Sky il Catania per rinforzare l'attacco sta pensando a Rachid Arma. Il marocchino, classe 1985, è stato protagonista quest'anno con la maglia del Pordenone di una cavalcata che ha portato i friulani a un passo dalla Serie B. Per lui 20 reti in 43 partite fra campionato, playoff e Coppa Italia.