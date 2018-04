Catania, Lo Monaco: "Lecce in B con merito, noi proviamoci coi playoff"

© foto di Federico De Luca

Sconfitta, quella contro il Trapani, che complica i piani del Catania per la Serie B diretta, e che ha lasciato non poca amarezza all'AD Pietro Lo Monaco, che affida il suo pensiero ai microfoni di itasportpress.it: “Sono deluso e arrabbiato. Ci ho creduto alla B diretta, e ci hanno creduto i nostri encomiabili tifosi, che ieri hanno invaso il Massimino confermando quanto amino il Catania. Francamente, la squadra ha giocato male e non capisco come sia possibile che elementi di grande esperienza non abbiano retto il confronto contro un buon avversario ben messo in campo da Calori. La pressione del Massimino, non è la causa del nostro k.o., anzi mi sento di ringraziare i nostri tifosi e invitarli a non mollare perché in B ci si può andare anche attraverso i playoff. Importante crederci fino alla fine e con il loro sostegno che non deve mancare mai. La squadra saprà riprendersi dopo questa scoppola visto che il secondo posto non dovrà sfuggirci e abbiamo l’obbligo di vincere contro Matera e Rende".

Un passo indietro circa il Lecce, da sempre punzecchiato: "Il Lecce andrà in B e alla fine credo meritatamente per quello che si è visto durante il campionato. I giallorossi da 7 anni inseguono questo obiettivo con un budget superiore al nostro, ma abbiamo fatto di tutto per mettergli pressione addosso e provare a vincere il campionato. Adesso proveremo a vincere i playoff con il sostegno di tutti”.