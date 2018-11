CdS sul format B: "Appello improcedibile". Sarà il TAR a decidere

© foto di Antonio Vitiello

Il Consiglio di Stato, dopo il ritiro dell'istanza cautelare promosso da Novara, Ternana e Pro Verceli, ha ritenuto improcedibile il procedimento volto a modificare la composizione del campionato di Serie B. Per questo ora sarà necessario attendere la sentenza del TAR del prossimo marzo per avere un'idea più chiara sulla Serie B ormai del prossimo anno. Solo allora, tra l'altro, si potrà quindi procedere su eventuali modifiche del campionato cadetto e di conseguenza sul numero di squadre che dovranno essere promosse dalla Serie C al termine di questa stagione. Questo il comunicato del Consiglio di Stato:

“Rilevato che all’odierna camera di consiglio la F.C. Pro Vercelli 1892 s.r.l. ha dichiarato di non avere più interesse alla domanda cautelare proposta innanzi al T.a.r. per il Lazio e da questo accolta con l’impugnata ordinanza n. 6360 del 2018, rappresentando, in particolare, l’oggettiva impossibilità (alla luce del notevole tempo ormai trascorso dell’inizio del campionato) di ottenerne l’esecuzione in forma specifica;

Rilevato che, impregiudicata ogni valutazione sul merito del ricorso, il Collegio non può che prendere atto del fatto che, alla luce della richiamata dichiarazione, l’originaria istanza cautelare è divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

Rilevato che all’improcedibilità della domanda cautelare proposta in primo grado (e alla rinuncia ad avvalersi degli effetti dell’ordinanza di sospensione) consegue l’improcedibilità dell’appello cautelare proposto dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie B;

per questi motivi

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), pronunciando sull’appello cautelare, dichiara improcedibile la domanda cautelare proposta in primo grado dalla F.C. Pro Vercelli 1892 s.r.l. e, per l’effetto, dichiara improcedibile l’appello cautelare proposto dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie B"