Cesena, Castori: "Contro l'Empoli una sconfitta immeritata"

Fabrizio Castori, tecnico del Cesena, ha commentato a Sky la sconfitta contro l'Empoli. "Direi che è stato un ko immeritato, abbiamo fatto una grande partita e gli episodi non sono girati a nostro favore. A mio avviso, per la prestazione espressa in campo, si tratta di un risultato bugiardo. Abbiamo tenuto testa alla capolista senza paura e di questo posso solo che essere contento. Errori a inizio primo tempo? Sono stati errori di distrazione che ci hanno portato a essere in svantaggio fin da subito. Va detto però che non ci siamo mai abbattuto e i ragazzi hanno fatto una grande partita. Quanto pesa questo ko? Non pesa perché l’Empoli è una squadra che ha vinto contro quasi tutti. Dispiace non aver raccolto nemmeno un punto considerando la prestazione. Abbiamo confermato di stare bene fisicamente, poche squadre hanno la capacità di finire le partite in crescendo come facciamo noi", ha detto.