Cesena, Castori: "Giocare in questo stadio sarà uno stimolo in più"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Fabrizio Castori, allenatore del Cesena, è intervenuto prima del match contro il Foggia. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

In uno stadio così è uno stimolo in più?

"Assolutamente sì, penso che sarà una partita veloce e tirata. Quando la partita si mette in questa condizione, la mia squadra può fare la differenza".

Con Moncini e Dalmonte vicini, cosa cambia rispetto al 4-4-1-1?

"Non cambia nulla, le due punte giocano in verticale. Cambiano le caratteristiche, soprattutto senza Jallow. Moncini è bravo in area, Dalmonte è molto veloce. Entrambi sono cresciuti nel Cesena, hanno l’opportunità di dimostrare il loro valore".

Quindici punti gettati al vento nei secondi tempi: che spiegazione ti dai?

"Andiamo troppo forte nel primo tempo. O impariamo a partire più piano, o dobbiamo trovare l’equilibrio. La mia squadra gioca aggressiva e in verticale, normale perdere lucidità. La perfezione non esiste, ci prendiamo i dati positivi. Non possiamo smentire noi stessi, questa è la nostra identità".