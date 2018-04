Cesena, Castori: "Il vero fenomeno dell'Empoli è in porta"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Fabrizio Castori, tecnico del Cesena, ha presentato in conferenza stampa la gara d di domani contro l'Empoli primo in classifica: "A livello di energie a Salerno abbiamo speso tanto, considerando anche il primo caldo e il lungo viaggio. In questi casi le scelte verranno prese all’ultimo, si cercherà di capire quali sono i giocatori che sono riusciti a smaltire al meglio la fatica. Siamo arrivati in un momento molto importante del campionato, bisognerà gettare il cuore oltre all’ostacolo per superare le difficoltà. Un difetto dell'Empoli? E’ davvero fatica trovarne, si tratta di un rullino di marcia da squadra di categoria superiore. Un match da affrontare senza dubbio con lo spirito giusto, forti motivazioni e anche la convinzione di potercela fare perché in fondo ogni partita deve essere giocata. Sono una squadra forte con un attacco formidabile capace di realizzare ben 41 reti solo con la coppia Caputo-Donnarumma oltre a un centrocampo di grandissima qualità, sono però convinto che il vero fenomeno sia in porta.”