Cesena, Castori: "Voglio dare una mano alla società a tornare ambiziosa"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Fabrizio Castori, fresco di rinnovo col Cesena, parla così ai microfoni del Corriere dello Sport delle prossime mosse in casa bianconera: "Non ho posto né condizioni né veti. L'importante è allestire una squadra che sia all'altezza. Ci servono giocatori adatti a noi, mi fido di Foschi. Mercato? Non abbiamo ancora parlato, lo faremo. E' presto e comunque Foschi sa quel che fa. Voglio dare una mano alla società a tornare ambiziosa".