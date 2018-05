Cesena, Foschi: "Contro il Parma fatta la gara della vita"

© foto di Chiara Biondini

Rino Foschi, direttore sportivo del Cesena, commenta il successo dei suoi ai microfoni di MediaGol.it all'indomani dell'impresa sul Parma: “È stata veramente una partita intensa, al cardiopalma, estremamente emozionante. Nei primi 20 minuti avremmo potuto fare due gol, poi la gara ha preso una certa piega. Il Parma è andato in vantaggio su autorete, ma abbiamo avuto la forza mentale e fisica per ribaltarla e ottenere una vittoria fondamentale per il nostro obiettivo che è la salvezza. Era una partita, calcisticamente, della vita per il Cesena e ovviamente sono felice in primis per il nostro traguardo, anche se è dura e non è ancora finita. Non ho visto le lacrime del presidente Lugaresi perché ero in campo: è comprensibile che si sia commosso, in una realtà della nostra dimensione bisogna fare tanti sacrifici per ben figurare nel torneo cadetto. È chiaro che aver battuto Frosinone e Parma, due dirette concorrenti del Palermo nella lotta per la promozione, mi fa estremamente piacere, come vi avevo già anticipato subito dopo il successo sui ciociari, poiché non devo certo spiegarvi quanto sia forte il mio legame con quei colori e con quella piazza. La prossima settimana giocheremo proprio al Barbera e non sarà certo una partita semplice. Avevo mandato un messaggio a Zamparini, esortando a non mollare e a continuare a credere nel loro percorso, perché io dopo il Frosinone avrei battuto anche il Parma. Alla fine è successo davvero e ne sono felice, ma grande merito va soprattutto ai calciatori e al mister che hanno preparato il match alla perfezione“.