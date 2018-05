Cesena, Foschi: "Un errore tornare qui. Futuro? Vediamo"

© foto di Chiara Biondini

Dalle colonne del Corriere Romagna Rino Foschi, ds del Cesena, ha parlato del suo futuro e di quello della panchina bianconera. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: "Il contratto in scadenza? Può succedere di tutto. Non escludo nulla perché sottolineo che il mio più grande errore è stato tornare qua. Lugaresi convinto di proseguire? Tutti gli anni siamo andati avanti, adesso aspettiamo e poi decideremo. Confermare Castori? Fabrizio è la dimostrazione che, se gli consegni una squadra da Castori, non sbaglia mai. A Carpi ha dimostrato il suo valore, quest'anno pure. Abbiamo tanti giocatori sotto contratto, ma non possiamo programmare. Dobbiamo innanzitutto sopravvivere".