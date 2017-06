Cesena, Grandi: "Basta prestito. O rimango o chiedo la risoluzione"

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

"Mi sento pronto per il Cesena" è questo il proclama che Matteo Grandi, portiere di proprietà del Cesena appena rientrato dal prestito al Latina, ha rilasciato ai colleghi del Corriere Romagna. "Non andrò più in prestito - continua il ragazzo -. Nel fine settimana io e il mio procuratore incontreremo la società. Il mio contratto scade nel 2018 ma non accetto più vie di mezzo: o mi rengono anche come secondo portiere o chiederò la risoluzione".