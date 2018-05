Cesena, lavoro specifico per Schiavone e Di Noia

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Ultime sul Cesena, riportate dal sito ufficiale del club. Questo pomeriggio, davanti ad una nutrita rappresentanza della dirigenza bianconera, è proseguita la marcia di avvicinamento al prossimo impegno di campionato. L’allenamento ha preso il via con una messa in azione seguita da una serie di circuiti sulla rapidità con e senza palla e prolungate esercitazioni situazionali difensive.

Mentre Laribi è tornato a lavorare regolarmente con i compagni sia Schiavone che Di Noia hanno svolto un lavoro specifico in campo insieme al preparatore Zoffoli; terapie e palestra invece per Melgrati e Perticone. Infine aggregato il portiere della Primavera Saro, il difensore Ciofi e il centrocampista Urso. Per domani, giovedì 10 maggio, è previsto un nuovo allenamento a Villa Silvia con inizio alle ore 15:00.