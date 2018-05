Cesena, Lugaresi: "Da lunedì via al casting per il nuovo ds"

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Dalle colonne del Corriere Romagna arrivano alcune dichiarazioni del presidente del club romagnolo Giorgio Lugaresi in merito all'addio con il ds Rino Foschi: "Concordo in pieno con Rino quando dice che non ci sono più i presupposti per continuare insieme. Per questo da lunedì prossimo inizieremo i colloqui per il nuovo direttore sportivo. Da quanto Foschi si è tirato definitivamente fuori, si sono fatti avanti numerosi direttori. Alcuni di questi profili sono molto interessanti".