Cesena, rinnovo in bilico per Schiavone: ore decisive

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Nodo rinnovo in casa Cesena per Andrea Schiavone. Secondo quanto riportato dal Corriere Romagna il club bianconero per il prolungamento del contratto del centrocampista ha un'opzione valida fino stasera per il rinnovo automatico, ma finora si è scontrata con la ferma opposizione dell'entourage del calciatore, pronto a portarlo a parametro zero in piazze che possano garantirgli un ingaggio migliore.