Cesena, si punta a far cassa con la cessione di Ciano

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Settimana decisiva, in casa Cesena, per la cessione dell'attaccante Camillo Ciano: il DS Foschi, secondo quanto riporta Il Corriere Romagna, punta a ricavarne 1,5 milione di euro. Il Frosinone resta in pole, al momento non sembrano esserci richieste dalla Serie A.