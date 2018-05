Cesena, Suagher: "Oggi ottimo punto. Scognamiglio? Non era rigore"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Terza gara senza subire gol per il Cesena, che pareggia in casa del Pescara. Ne ha parlato ai canali ufficiali dei bianconeri il difensore Emanuele Suagher: “Siamo contenti, abbiamo portato a casa un ottimo punto che ci trasmette ancora più fiducia e carica in vista della fondamentale partita di domenica”.

Terza gara a reti inviolata, cosa ne pensi?

“Finalmente abbiamo trovato maggior compattezza che ci permette di subire meno goal”.

Un commento sul possibile tocco di mano Scognamiglio?

“Non era assolutamente rigore, Gennaro teneva il braccio dietro al corpo proprio per evitare di toccarla con la mano. Se proprio dobbiamo dirla tutta anche noi possiamo recriminare per un mancato rigore, in occasione della mano di Gravillon”.

Contro il Parma sarà un derby difficile, come preparerete questa partita?

“Come tutte le altre: dovremo giocare sul ritmo e l’aggressività. Di sicuro avremo un vantaggio in più e sarà caratterizzato dal contributo del nostro pubblico".