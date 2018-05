Cesena, una stagione sull'ottovolante. Con finale in crescendo

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Quello del Cesena è stato un campionato che potrebbe scomporsi in quattro fasi per facilitarne la lettura altalenante con alla guida prima Andrea Camplone e poi Fabrizio Castori. Il primo è durato appena sette giornate in questa stagione con appena una vittoria (3-1 con l'Avellino) e un pareggio (0-0 col Venezia) a fronte di cinque sconfitte. Una vera e propria falsa partenza che è costata il posto al tecnico e al Cesena la fatica di una rimonta per conservare la categoria nelle restanti 35 gare con Castori al comando. L'inizio dell'ex allenatore del Carpi è stato brillante con pochi passi falsi e tanti punti raccolti qui e là per risalire la china e portarsi in una posizione più tranquilla di classifica almeno fino all'arrivo dell'inverno. Qui un altro calo che ha fatto precipitare i romagnoli al terzultimo posto in classifica, che voleva dire retrocessione diretta, con la società che però ha tenuto la rotta confermando e dando fiducia a un tecnico esperto come Castori per portare la nave in porto. Il finale di stagione è stato infatti straordinario con un solo passo falso contro la capolista Empoli e risultati importanti contro avversarie di tutt'altra categoria come Frosinone e Parma (entrambe battute fra le mura amiche) o Palermo (pari in trasferta). Proprio da questo finale bisognerà ripartire nella prossima stagione per evitare un campionato nei bassifondi della serie cadetta.