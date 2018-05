Che ne sarà dell'Empoli? La rosa degli azzurri in vista del prossimo anno

© foto di www.imagephotoagency.it

Stravinto. Ecco come può essere etichettato il campionato di Serie B da parte dell'Empoli. La formazione toscana è tornata in Serie A dopo una stagione con una cavalcata incredibile fatta di bel gioco, gol (tanti, anzi tantissimi) e talenti messi in mostra come da tradizione. In vista della prossima stagione Aurelio Andreazzoli, deus ex machina azzurro, avrà il compito assieme agli uomini mercato del presidente Fabrizio Corsi di implementare una rosa già molto buona con elementi adatti alla massima serie. Ecco lo stato attuale della rosa azzurra in vista del prossimo campionato:

Giocatori con contratto pluriennale:

Ismael Bennacer (c, 2021)

Francesco Caputo (a, 2021)

Giovanni Di Lorenzo (d, 2020)

Alfredo Donnarumma (a, 2020)

Alessandro Giacomel (p,)

Marco Imperiale (d, 2022)

Rade Krunic (c, 2021)

Domenico Maietta (d, 2019)

Alessandro Piu (a, 2020)

Lorenzo Polvani (d, 2020)

Ivan Provedel (p, 2021)

Pietro Terracciano (p, 2020)

Hamed Traorè (c,)

Frederic Veseli (d, 2021)

Miha Zajc (c, 2021)

Giocatori in scadenza di contratto a giugno 2018:

Matteo Brighi (Centrocampista)

Levan Mchedlidze (Attaccante)

Giocatori in prestito fino al 30 giugno 2018:

Michele Castagnetti (c, SPAL)

Gabriel (p, Milan)

Lorenzo Lollo (c, Carpi)

Sebastiano Luperto (d, Napoli)

Nikola Ninkovic (c, Genoa)

Joel Untersee (d, Juventus)

Giocatori in prestito fino al 30 giugno 2019:

Alejandro Rodriguez (a, Chievo)

Giocatori dati in prestito:

Luca Bittante (d, Carpi)

Diego Borghini (d, Gavorrano)

Marcel Buchel (c, Hellas Verona)

Samuele Damiani (c, Lucchese)

Tommaso Fantacci (c, Prato)

Ludovico Gargiulo (c, Prato)

Katriel Islamaj (c, Tavarnelle)

Arnel Jakupovic (a, Juventus)

Alberto Pellegrini (p, Montevarchi)

Alberto Picchi (c, Pistoiese)

Simone Romagnoli (d, Bologna)

Davide Seminara (d, Prato)

Roman Tchanturia (a, Lokomotiv Tiblisi)

Davide Zappella (d, Cuneo)