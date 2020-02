© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto al termine di Chievo-Venezia, il tecnico scaligero Michele Marcolini ha così commentato il KO interno del Bentegodi: "Non è la prima volta in cui manchiamo il salto di qualità, purtroppo questa è una costante della stagione. Dal mio punto di vista credo che la scelta delle tre punte fosse corretta - ammette l'ex centrocampista clivense, come riporta Trivenetogoal -, abbiamo cercato di proporci nella maniera giusta. Giaccherini? Va gestito, ma quando è entrato è stato proprio lui a propiziare i due legni".