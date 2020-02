vedi letture

Chievo, Marcolini: "Siamo partiti bene, oggi grande disponibilità"

Intervenuto in conferenza stampa al termine di Pordenone-Chievo, il tecnico dei Mussi Volanti Michele Marcolini ha commentato con entusiasmo il successo della Dacia Arena: "Dopo aver trovato il vantaggio abbiamo fatto un po' di possesso palla inutile, permettendo al Pordenone di alzare la linea di pressione e facendo degli errori che non avremmo dovuto commettere. Ho visto però un Chievo che ha dimostrato grande disponibilità e che si è messo in mostra anche nella sofferenza - ammette l'ex mister dell'Albinoleffe, come riportato da Tuttoudinese -. Davanti avevamo una squadra che voleva tornare a fare risultato, noi di contro siamo partiti bene e quando hanno avuto il predominio siamo stati bravi a chiudere gli spazi".